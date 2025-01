Die Zahl der Geburten in Sachsen-Anhalt ist 2024 auf einen historischen Tiefststand gefallen. Was bedeutet das für Kindergärten und Krippen im Altkreis Köthen? Wie hoch ist die Auslastung aktuell? Die MZ fragt nach.

Köthen/MZ. - Im Jahr 2024 sind nach aktuellen Schätzungen in Sachsen-Anhalt 12.400 Babys zur Welt gekommen – das ist die niedrigste Zahl in der Geschichte des Bundeslandes und sogar deutlich weniger als beim Geburtenknick Mitte der 1990er Jahre. So waren es 1994 noch rund 14.300 Geburten. Diese Entwicklung schlägt sich nach kurzer Zeit auch in den Kindertagesstätten im Altkreis Köthen nieder, besuchen doch viele Jungen und Mädchen etwa ab dem ersten Geburtstag eine Krippengruppe. Heißt das also, dass Kitas im Altkreis bald viele freie Plätze haben? Drohen gar Schließungen? Und wie passt das zu landläufigen Klage, es gebe viel zu wenige Erzieher und Erzieherinnen? Die MZ fragte im Altkreis nach.