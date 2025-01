Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang war zu Gast in Köthen. Bei einem Bürgergespräch wurde diskutiert und Wahlkampf gemacht. Auf welchen Themen der Fokus für die CDU liegt.

Sicherheit, Migration, Wirtschaft: Innenministerin Tamara Zieschang macht Wahlkampf in Köthener Stadtscheune

Sachsen-Anhalts Innenministerin in Köthen

Innenministerin Tamara Zieschang ist zu Gast in der Stadtscheune.

Köthen/MZ. - Tamara Zieschang (CDU), Innenministerin von Sachsen-Anhalt, hatte eine klare Agenda für das Bürgergespräch, das am 29. Januar in der Köthener Stadtscheune stattfand. Drei Punkte, so erklärte sie bereits während ihrer Vorstellung, seien momentan essenziell für die CDU im Bundestagswahlkampf: die schwächelnde deutsche Wirtschaft, eine „angespannte Sicherheitslage“ und der Umgang mit Migration.