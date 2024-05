Koloss am Schloss Sebastian Beutler präsentiert 1,6 Tonnen schweres Vogelmobil beim Steampunk-Fest in Köthen

Beim Steampunk-Fest am Sonntag in Köthen zeigt Sebastian Beutler seine neuste Konstruktion: ein 1,6 Tonnen schweres Vogelmobil. Am Samstag ist er mit seiner „Little Johanna“ in Zörbig.