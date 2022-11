74 Meter lang, 19 Tonnen schwer Mit Video: Erstes Rotorblatt von Windrad wird durch Köthen gefahren

Der erste von insgesamt neun Schwertransporten mit Rotorblättern für drei Windkraftanlagen in Quellendorf ist am Montagvormittag in Köthen gestartet. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden.