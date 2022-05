Schwerer Unfall in Bernburger Straße in Köthen - 20.000 Euro Schaden und eine Verletzte

Ein 31-Jähriger wollte mit seinem Auto in die Maxdorfer Straße einbiegen.

Köthen/MZ - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstag in Köthen ereignet. Gegen 13.45 Uhr hatte eine 49-jährige Autofahrerin die Bernburger Straße in Richtung Geuzer Straße befahren. Im Gegenverkehr fuhr ein 32-jähriger Fahrer.

Auf Höhe der Einmündung zur Maxdorfer Straße beabsichtigte dieser nach links in diese einzubiegen. Hierbei übersah er die entgegenkommende VW-Fahrerin und es kam zur Kollision. Die Fahrerin wurde verletzt und medizinisch versorgt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 20.000€.