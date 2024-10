In Quellendorf hat es am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr einen schweren Unfall gegeben. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.

Schwerer Unfall an Kreuzung in Quellendorf: 80.000 Euro Schaden und zwei leichtverletzte Frauen

Die Unfallstelle in Quellendorf: Der Skoda und der BMW wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Quellendorf/MZ. - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Quellendorf (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) sind am Donnerstag, 24. Oktober, zwei Frauen leicht verletzt worden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 80.000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 18-Jährige mit ihrem Skoda gegen 7 Uhr von der Köthener Straße aus nach links in die Quellendorfer Hauptstraße abbiegen. Dabei kam es zu einem heftigen Zusammenstoß mit einem sich im Gegenverkehr befindlichen BMW einer 31 Jahre alten Frau. Beide Frauen wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht, konnten diese am selben Tag jedoch wieder verlassen.

Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von annähernd 35.000 Euro. Die Schadenssumme am BMW beläuft sich auf etwa 45.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.