Prozess am Landgericht Dessau Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und Vergewaltigung: Über sechs Jahre Haft für Köthener

Im Prozess gegen einen 67 Jahre alten Mann aus Köthen ist am Montag am Landgericht Dessau das Urteil gefallen. Der Mann hat sich an vier Mädchen im Alter von neun bis 17 Jahren vergangen. Wie die Richterin das Urteil begründete.