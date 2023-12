Notfall-einsatz Feuerwehreinsatz in Görzig: 66-Jährige nach Hausbrand in Lebensgefahr

Bei einem Wohnhausbrand in Görzig wurde eine 66-jährige Frau schwer verletzt und musste per Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Ihr Ehemann erlitt ebenfalls Verletzungen. Die Brandursache ist noch unklar.