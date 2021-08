Schwan aus misslicher Lage gerettet - Vogel hatte sich in Zaun in Aken verfangen

Aken/MZ/sgr - Einen Schwan haben Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Aken befreit. Der Vogel hatte sich in einem Zaun am Akazienteich verfangen. Radfahrer sahen das hilflose Tier am Samstagabend und alarmierten die Feuerwehr.

„Der Schwan hätte sich nicht allein aus seiner misslichen Lage befreien können“, sagt Einsatzleiter Michael Kiel. „Er wäre dort verendet.“ Die Feuerwehrleute mussten mit einer Leiter über einen weiteren Zaun klettern, um zu dem Schwan zu kommen. Sie befreiten den Vogel und brachten ihn mit ihrem Löschgruppenfahrzeug zum Teich. „Er war entkräftet, aber aus unserer Sicht unverletzt.“

Tiere retten die Feuerwehrleute immer wieder, vor allem Vögel, die sich irgendwo verfangen haben. Spektakulär war eine Tierrettung im Januar 2016. Da mussten die Einsatzkräfte ein Pferd aus einem Pool holen. Bei einer Temperatur von minus sechs Grad war das ein Wettlauf gegen die Zeit. Das Tier zitterte vor Kälte.