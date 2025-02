Nach der Irrfahrt eines Linienbusses mit Schülern erhebt ein Vater schwere Vorwürfe gegen den Fahrer. Er habe die Situation eskalieren lassen und für Panik gesorgt. Eine Mutter will mit ihrem Sohn zum Psychologen gehen. Wie der Kreis Anhalt-Bitterfeld auf den Vorfall reagiert.

Nach Irrfahrt von Schulbus in Köthen - Vater stellt Strafanzeige wegen Freiheitsberaubung gegen Busfahrer

Köthen/MZ. - Nach der knapp 30-minütigen und rund neun Kilometer langen Irrfahrt eines Linienbusses der Vetter Verkehrsbetriebe am Dienstagmorgen in Köthen haben eine Mutter und ein Vater von Kindern, die im Bus saßen, Strafanzeige wegen Freiheitsberaubung gegen den Busfahrer erstattet. Das hat das Polizeirevier am Freitag auf Nachfrage bestätigt.