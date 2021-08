Schortewitzer Ehepaar Kunz lädt zur Neuauflage von „Heiterkeit zur Sommerzeit“ ein

Peter Kunz liest auch in diesem Sommer wieder in Görzig.

Görzig/MZ - Zuhören, lachen, abschalten: Auch in diesem Sommer laden Peter und Karola Kunz zu einer Neuauflage ihrer Veranstaltung „Heiterkeit zur Sommerzeit“ ein. Das pensionierte Ehepaar aus Schortewitz wird das Publikum mit Kurzgeschichten unterhalten, für die musikalische Untermalung werden zudem Nadine und Wolfgang Grohmann musizieren. Die Veranstaltung findet am kommenden Samstag, dem 21. August, unter freiem Himmel im Hof des Görziger Pfarrhauses in der Schulstraße 6 statt.

Über 30 heitere und besinnliche Lesungen haben Karola und Peter Kunz inzwischen gehalten. Ihre Premiere hatten sie im Dezember 2011 mit einer Weihnachtsvorlesung in Schortewitz. Die kam so gut an, dass sich Karola und Peter Kunz entschlossen, weitere Lesestunden folgen zu lassen. Seitdem wechseln sie zwischen einem heiteren Sommer- und einem eher besinnlichen Winterprogramm, manchmal in Schortewitz und manchmal in Görzig. Zuletzt konnten sie im vergangenen August, auch im Pfarrgarten, um die 40 Zuhörer unterhalten.

Die beiden Pensionäre - er ist inzwischen 81 Jahre alt, sie 78 - sind nicht ohne Grund zu Geschichtenerzählern geworden. Ursprünglich aus Thüringen, lernten sich Peter und Karola Kunz beim Studium am Pädagogischen Institut in Leipzig kennen. Als frisch gebackene Lehrer für Deutsch und Geschichte begannen sie ihre berufliche Laufbahn im September 1965 an der damaligen Polytechnischen Oberschule in Görzig. Dort sollten sie lange unterrichten, was später unterbrochen wurde von Aufenthalten im Ausland: Von 1971 bis 1974 waren sie in Algerien, wo er an einem Jungengymnasium und sie an einem Mädchengymnasium Deutsch unterrichteten.

Wieder in der DDR angekommen, promovierten beide als Sprachwissenschaftler. Es folgte ein siebenmonatiger Einsatz in Vietnam in 1979, bevor sie von 1980 bis 1984 noch einmal nach Algerien gingen. Die Pädagogischen Hochschulen Potsdam und Köthen und nach der Wende die Universität in Halle waren ihre weiteren beruflichen Stationen.

Lehrer sind sie immer gern gewesen, was sich auch darin niederschlägt, wie sie ihre Veranstaltungen planen. Die kurzweiligen Texte sucht Peter Kunz aus seinen vielen Büchern heraus, seine Bibliothek wächst noch immer. Regelmäßig ist er im „Mein Buchladen“ oder im Internet auf der Suche nach neuem Lesestoff. „Es ist eine echte Herausforderung. Ich gebe mir sehr viel Mühe, die besten Geschichten für unser Ziel zu finden - die Menschen zum Lachen zu bringen“, erklärt Peter Kunz. Das sei ihnen viel wichtiger, als zu belehren oder die Welt zu erklären. „Wir stellen da nicht den Pauker raus“, lacht Peter Kunz. Vielmehr hoffe er darauf, dass es ein heiterer Tag wird. Und, dass „die Menschen mal wieder lachen können“. Letztes Jahr habe das gut geklappt.

Der Eintritt wird frei sein - ein Honorar erheben sie nicht. „Das möchten wir nicht“, sagt Peter Kunz. „Wir waren lange Lehrer in Görzig, wir möchten etwas an Görzig zurückgeben.“ Wer trotzdem etwas geben möchte, könne das in Form einer Spende an die Görziger Kirche tun, die für eine neue Orgel sammelt. Es wird Getränke geben, für die Corona-Hygiene ist dank ausreichendem Abstand zwischen den Tischen gesorgt.