Schnellere Datenübertragung - Telekom sorgt für besseren Empfang in Anhalt-Bitterfeld

Köthen/MZ. - Der Mobilfunkversorgung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wurde ein Upgrade verpasst. Die Telekom hat in den vergangenen zwei Monaten drei Standorte mit dem Mobilfunkstandard 5G erweitert. Durch den Ausbau steigt nicht nur die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche, sondern es steht auch insgesamt eine schnellere Datenübertragung zur Verfügung. Zusätzlich verbessert sich der Empfang in Gebäuden.