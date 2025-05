Die diesjährige Auflage des Köthener Schlossfestes „#Blickwechsel“ steht ganz im Zeichen der Bewegung. Diese Vereine der Bachstadt präsentieren sich am Samstag an historischer Stätte.

Schlossfest #Blickwechsel in Köthen: Wie Vereine am Samstag den Schlosspark beleben

Köthen/MZ. - Während die Grünanlagen des Köthener Schlosses die meiste Zeit des Jahres ein idealer Rückzugsort für Entspannungssuchende und Entenfreunde sind, steht der Schlosspark am kommenden Samstag ganz im Zeichen von Sport, Spaß und Kreativität. Denn mit dem Schlossfest #BLICKWECHSEL kehrt die Mai-Tradition in der Bachstadt auch in diesem Jahr zurück und bietet den Besuchern einmal mehr die Gelegenheit, historische Areale neu zu entdecken, wie der Schlossbund Köthen im Vorfeld ankündigt.