Automatenladen in Köthen Scheibe eingetreten in Silvesternacht: Randalierer wütet im neuen Köthener Automatenladen

In der Silvesternacht randaliert ein junger Mann im Automatenladen am Buttermarkt in Köthen. Eine Kamera filmt ihn dabei. Inhaber Lars Händel hat aber nicht nur Grund zur Klage.