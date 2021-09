Sanitätsschule und Sicherheitsservice wollen in Köthen weitere Notfallhelfer ausbilden

Sie lernen, in Notsituationen nicht in Panik zu geraten und überlegt zu handeln.

Köthen/MZ - Raymond Schulz sieht den vergangenen Winter noch genau vor sich: Berge von Schnee. Und mittendrin seine Helfer - beim Schneeschippen, beim Einkaufen, beim Rollstuhlschieben. „Das war ein Winter, wie ich ihn aus meiner Kindheit kannte“, sagt der Vorsitzende des Deutschen Fördervereins für Sanitätswesen in Köthen. Und ein Winter, das betont er, der immer wieder kommen könne.

Beim nächsten Mal möchte Raymond Schulz besser vorbereitet sein. Noch besser. Und deshalb nicht nur auf 100 Notfallhelfer zurückgreifen können, die Aufgaben übernehmen können, sondern auf 300. „Wir wollen unseren Helfer-Pool erweitern“, sagt er. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, will seine Sanitätsschule gemeinsam mit der Firma KSS Kurier & Sicherheits-Service GmbH aus Köthen eine Notfallhelfer-Ausbildung anbieten. Der Sanitätsverein vermittelt alles rund um Selbstschutz, Rettung und Erste Hilfe, die Firma KSS von Melanie Winkler das Wissen zum Brandschutz.

Teilnehmer lernen, sich in Notsituationen richtig zu verhalten. Dazu gehören für Raymond Schulz auch extreme Wetterlagen. Dass die schnell zu Versorgungsengpässen zu Hause führen können, hat der vergangene Winter gezeigt. Der Vorsitzende des Deutschen Fördervereins für Sanitätswesen predigt deshalb immer wieder, dass es wichtig ist, eine Notreserve an Lebensmitteln zu Hause zu haben. „Wir wollen als kleiner Verein unsere Erfahrungen nutzbar machen“, stellt er klar.

Die Kurse sollen helfen, auch in anderen Notsituationen nicht in Panik zu geraten und überlegt zu handeln. „Notfälle sind immer dann, wenn keiner damit rechnet“, weiß Raymond Schulz. Deshalb müsse man vorbereitet sein. Seine Devise lautet: „Lieber man hat, als man hätte.“

Gewappnet sein wollen auch die Mitglieder des Deutschen Fördervereins für Sanitätswesen. Sie absolvieren dafür regelmäßige Weiterbildungen. Diesen Samstag steht die nächste an. Der Einsatz-Workshop der Sanitätsschule dreht sich um den Winterschutz. Was steht zur Verfügung? Was sollte noch angeschafft werden, um besser und schneller helfen zu können? Diese und weitere Fragen sollen beantwortet werden. Für November ist außerdem eine Übung geplant.

Wer Interesse an einer Ausbildung zum Notfall-Helfer hat, kann sich unter 03496/552419 beim Deutschen Förderverein für Sanitätswesen melden.