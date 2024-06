Sanierung der Bärteichpromenade: Warum am Feuerwehrgerätehaus in Köthen bald Wachschutz eingesetzt wird

Blick auf das Feuerwehrgerätehaus in der Bärteichpromenade in Köthen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Die Sanierung des zweiten Abschnitts der Bärteichpromenade in Köthen soll am Dienstag, 2. Juli, beginnen. „Die Baufirma wird vorher die Anwohner informieren“, teilte Bürgermeisterin Christina Buchheim am Dienstagabend in der Sitzung des Stadtrates mit.