Bewaffnet mit der Schubkarre: Diebe klauen Sandberg von Hausbaustelle in Köthen

Die Kriminalpolizei ermittelt in brisantem Fall in Köthen auf Hochtouren. Mit einer Schubkarre transportierten Diebe massenhaft Bausand von einem Grundstück an der Lohmannstraße weg.

Köthen/MZ - Steigende Preise in allen Bereichen machen derzeit uns allen zu schaffen. Egal, ob an der Tankstelle, im Supermarkt, beim Bäcker und wo auch immer. Jetzt fehlt es sogar schon am einfachsten: an Bausand. Und der beschäftigt sogar die Ermittler der Kriminalpolizei, wie wie MZ am Montag erfahren hat.

Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitteilte, waren in der Zeit vom 8. bis 12. September Diebe in der Köthener Lohmannstraße am Werk. Sie bedienten sich an einem Sandhaufen, der zu einer Baustelle in einem dortigen Hinterhof gehörte.

Nur noch eine Reifenspur: Unbekannte klauen Sand von Baustelle in Köthen

Von der Lagerstätte weg hat die Polizei Reifenspuren einer Schubkarre zu einem angrenzenden Grundstück gefunden, wo der Sand offenbar bei Pflasterarbeiten verwandt wurde. Nun ermitteln die Ermittler. Etwas haben sie bereits festgestellt: Der Stehlschaden liegt im geringwertigen Bereich.

Die Kosten für den Dieb dagegen ganz bestimmt nicht. Wenn er die Rechnung für Anzeige, Diebstahl, Polizeieinsatz und Sand präsentiert bekommt, wird er sich noch wünschen, lieber in den Baumarkt gegangen zu sein.