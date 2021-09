Samuel Hahnemann kommt in Köthen nun auch auf die Bühne

Köthen/MZ - Die Museen im Schloss Köthen zeigen noch bis Ende November die Sonderausstellung „1821 - Hahnemann in Köthen“, die sich der Ankunft des Begründers der Homöopathie vor 200 Jahren in der Stadt widmet. Begleitend zur Schau gibt es Veranstaltungen, erstmals nun auch ein Theaterstück.

In „Hahnemann und Klockenbring“ am 24. September, 20 Uhr, im Veranstaltungszentrum Schloss Köthen steht die Fallbeschreibung des manisch-depressiven Geisteskranken Friedrich Klockenbring im Mittelpunkt. Es war Samuel Hahnemanns erster großer Heilerfolg nach dem Ähnlichkeitsgesetz, einem der Grundpfeiler der Homöopathie. Der Schauspieler Andreas Jung schlüpft in die Rolle des Arztes als auch in die des verrückten Schriftstellers und ehemaligen Polizeipräsidenten Klockenbring. Musikalisch umrahmt wird die Vorstellung vom Dresdner Geiger Florian Mayer, der mit seinen klassisch inspirierten Improvisationen jedes Publikum begeistert.

Darsteller Andreas Jung begann seine TV-Karriere 1985 unter dem Namen Andreas Sportelli, unter dem er in 14 Filmen auftrat, darunter „Kunyonga - Mord in Afrika“ und Peter Schamonis „Schloß Königswald“. Nach seiner Schauspielausbildung trat er unter dem Namen Andreas Similia als Moderator der Spielshow „Hopp oder Top“ auf.

Als Schauspieler war er in den Serien „Verbotene Liebe“ und „Marienhof“ und in den Filmen „Herr Ober!“, „Donau Serenade“ und „Rosamunde Pilcher - Blüte des Lebens“ zu sehen. Jung ist auch Autor, Sprecher und Realisator des Hörspiels „Die Entdeckung der Homöopathie“ und des Organon-Hörbuchs der Heilkunst. Zudem produzierte er die ersten 35 Paragraphen des „Organon der Heilkunst“ als Lehr-DVD.

Karten können in der Touristinformation im Schloss unter der Rufnummer 03496/70099260 und unter www.schlosskoethen.de im Vorverkauf erworben werden.