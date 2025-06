Polizei ermittelt Vandalismus oder versuchter Einbruch? Café in Köthen wird zwei Mal Ziel noch unbekannter Täter

Gleich zweimal hintereinander haben sich derzeit noch unbekannte Täter am Laden „Café Schmidt’s Confiserie“ in der Schalaunischen Straße zu schaffen gemacht. Was bislang bekannt ist. Wie der Inhaber reagiert.