Sachschaden statt Beute: Missglückter Einbruch in Köthener Garagenkomplex

Köthen/MZ - Bislang unbekannte Täter haben versucht, am Sonntag zwischen 17 und 20 Uhr in eine Garage Am Wasserwerk in Köthen einzubrechen. Der Garagenkomplex ist umzäunt und mit einem Tor versehen.

Dies öffneten die Täter gewaltsam und konnten sich so Zutritt zum Gelände verschaffen. Beim Versuch, in eine dortige Garage einzubrechen, scheiterten sie jedoch. Trotz mehrfacher Anläufe ließ sich das Tor nicht öffnen. Beschädigungen auf Höhe der Schließeinrichtungen waren erkennbar. Der Schadensumfang beträgt rund 100 Euro.