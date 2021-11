Runde durch Köthen - Spaziergänger protestieren gegen drohende Impfpflicht

Köthen/MZ/dho - Unter dem Motto „Köthen steht auf und bewegt sich“ haben sich am Montagabend schätzungsweise etwa 100 Menschen auf dem Marktplatz versammelt. Anschließend ging die Gruppe, darunter auch einige Kinder, eine Runde durch die Innenstadt, vorbei am Kugelbrunnen und am Schloss, ehe sie wieder an der Jakobskirche ankam. Einige der Teilnehmer trugen Kerzen.

Zuvor hatten manche vor dem Rathaus auch Kerzen aufgestellt und Zettel hinterlassen, auf denen zum Beispiel stand „Kein Impfzwang“. Der Aktion war ein Aufruf in einer Facebook-Gruppe vorausgegangen, in dem es hieß, solche „Spaziergänge“ werde es jeden Montag geben. Die Kommentare, die darauf folgten, waren geteilter Natur.