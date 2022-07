Riesiges Klettergerüst Rund 700 Kinder und Jugendliche wollten durch die Agnuskirche in Köthen klettern

Am Ende, glauben die Organisatoren zu wissen, waren alle begeistert. Seit Mitte Juni sah die Bachkirche in der Stiftstraße vollkommen anders aus. In der Mitte stand ein riesiges Klettergerüst.