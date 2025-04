Einkaufen in Aken Schock in Aken - „Rossmann“ will Filiale nach 32 Jahren schließen, Einwohner starten Petition

Seit 32 Jahren gibt es eine Filiale in der Köthener Straße in Aken. In wenigen Monaten soll sie geschlossen werden. Was „Rossmann“ dazu sagt. Was die Stadtverwaltung tun will.