In der zweiten Folge des neuen Stern-TV-Spezials zur Familie Ritter geht es um den frühen Tod von Andy Ritter.

Köthen/München. - Mehr als 30 Jahre ist es her, dass ein Kamerateam von Stern TV zum ersten Mal die mittlerweile berühmt-berüchtigte Familie Ritter aus Köthen filmte. Für das Jubiläum wurden zwei Spezial-Folgen mit bisher unveröffentlichtem Material und exklusiven Einblicken veröffentlicht.

In der zweiten Folge geht es um den Tod von Andy Ritter, der 2023 im Alter von 37 Jahren in München starb. Dort hatte er zuletzt mit seiner Lebensgefährtin Nicole gelebt. Beide waren drogen- und alkoholabhängig, obdachlos und schliefen in einer Straßenunterführung.

Nicole hatte Andy bei Stern TV gesehen und ihn dann bei Facebook kontaktiert. Die Liebe zwischen den beiden war so groß, dass Andy seine Zelte in Köthen abbrach und zu ihr nach München zog. Nicole hatte zu dem Zeitpunkt erst vor Kurzem ihren Mann wegen Fentanyl-Missbrauchs verloren. Ihre Tochter kam in Obhut.

Nicole ist Andy Ritters "Fels in der Brandung"

Als Stern TV Andy in München besuchte, war Nicole gerade im Krankenhaus. Dort wurde sie wegen einer Blutvergiftung nach einer Knieentzündung behandelt. "Sie ist mein Fels in der Brandung, sie ist mein Lebenselixier. Ohne sie würde ich nicht mehr leben, wirklich", schwärmte der 37-jährige Andy Ritter.

Er habe Angst um ihre Gesundheit. Andy wünschte sich, dass es die beiden aus der Obdachlosigkeit und weg von den Drogen schaffen. Doch vorerst musste er wegen Schwarzfahrens für 50 Tage ins Gefängnis, auch Nicole saß zu der Zeit in U-Haft. Andys erster Weg auf freiem Fuß führte ihn zu einem Kiosk, um sich eine kleine Schnapsflasche zu kaufen.

An seinem Schlafplatz ist auch nach zweieinhalb Monaten noch alles wie vorher, sein Lager war noch da. Doch Andy ging zum Jobcenter, beantragte Bürgergeld und besorgte sich über die Bahnhofsmission ein Zimmer. Er wollte Nicole damit eine Perspektive bieten. Doch dazu sollte es nicht kommen.

Andy Ritter: Todesursache nicht geklärt

Am 15. Juni 2023 hatte Stern TV das letzte Mal Kontakt zu Andy. Nur zwei Tage später überbrachte die Polizei der Familie Ritter die Nachricht von seinem Tod. Die Todesursache ist bis jetzt unbekannt. Angie, Partnerin von David Ritter, kann es damals kaum glauben: "Ich dachte, die verarschen mich." Auch David selbst habe den Tod seines "nicht so schlimmen" Onkels erst auf dessen Beerdigung realisiert.

Über ihren verstorbenen Schwager fand Angie damals wertschätzende Worte: "Der hatte 100.000 Probleme. Aber der hat sich erst drei Stunden deine Kacke angehört, dich 30 Mal getröstet und 500 gute Worte gefunden. Er hatte eine offene, ehrliche Art."