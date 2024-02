Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Ein Wohnungsbrand in der Mühlenbreite mit vier verletzten Personen, ein Dachstuhlbrand in der Augustenstraße, ein ähnliches Ereignis an einem Nebengebäude des Bahnhofes und vor allem der aufgrund seiner hohen Flammen seinerzeit meilenweit über Köthen hinaus zu sehende Brand eines Rapsfeldes in Richtung Wülknitz – dies waren die größten Herausforderungen für die Kameraden der Feuerwehr Köthen und ihrer Ortswehren im Jahr 2023. Und das sollte – dem Trend der Zeit und vielleicht auch dem Klimawandel folgend – wieder ein rekordträchtiges werden.