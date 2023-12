Sport aus Finnland Reiter und Pferd zugleich - Linda Reinbothe bietet Hobby Horsing in Osternienburg an

Über ihre Reitschule „Lindas Farm“ bietet Linda Reinbothe in Osternienburg auch Hobby Horsing an. Wie es dazu kam und was die „Reittiere“ von gewöhnlichen Steckenpferden unterscheidet.