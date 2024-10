Köthen/MZ - An mehreren Fahrzeugen in Köthen haben sich Vandalen in den zurückliegenden Tagen zu schaffen gemacht. Der erste Fall lässt sich Polizeiangaben zufolge zeitlich sehr genau eingrenzen. Zwischen Freitag, 0 Uhr, und Freitag, 0.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in der Leopoldstraße zwei Pkw beschädigt.

„Hierbei wurde durch die Geschädigten bekannt, dass sie im Tatzeitraum Bewegungen im Bereich der Fahrzeuge wahrnahmen“, teilt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mit. „Bei einer Nachschau konnte zunächst niemand erkannt werden.“ Am nächsten Morgen stellten die Fahrzeughalter an ihren Wagen der Marke VW jedoch fest, dass jeweils ein Reifen beschädigt wurde. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich im Moment nicht beziffern.

Zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 11.25 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in der Mendelssohnstraße einen VW Golf beschädigt. „Dessen Eigentümer hatte das Fahrzeug über Nacht am Tatort geparkt und stellte nach Rückkehr fest, dass beide Außenspiegel vermutlich durch Fußtritte gewaltsam abgetrennten worden waren“, informiert das Polizeirevier.

Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen, Friedrich-Ebert-Straße 39, zu melden. Das geht telefonisch unter 03496/4260 sowie per E-Mail unter [email protected].