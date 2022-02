Raser geblitzt - Mit 73 km/h zu viel durch den Güterseeweg in Köthen

Köthen/MZ - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Mittwoch im Güterseeweg in Köthen wurden zahlreiche Temposünder überführt. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau am Donnerstag mitgeteilt.

Ingesamt wurden 588 Fahrzeuge gemessen. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h wurden 42 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 123 km/h. Das dürfte ein Fahrverbot nach sich ziehen.