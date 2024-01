Die Grundschule und der Hort in Radegast sind bei einem neuen Modellprojekt dabei. Es soll Zusammenarbeit fördern und neue Angebote für die Kinder ermöglichen. Was das konkret bedeutet.

Joelle, Sina, Lennard, Lotta, Mia und Marlo aus der zweiten Klasse in Radegast spielen in einem Hortraum am Modell eines Raumschiffs.

Radegast/mz. - Vormittags in der Schule lernen, nachmittags spielen und Hausaufgaben machen im Hort. So sieht ein typischer Tag für viele Grundschüler aus. Damit diese beiden Einrichtungen besser zusammenarbeiten können, hat das Land Sachsen-Anhalt ein neues Modellprojekt namens „Kooperation Schule und Hort“ gestartet. Auch die Grundschule und der Hort in Radegast wurden ausgewählt, um an diesem Projekt teilzunehmen.