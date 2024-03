Ostervorbereitungen in der Stadt Südliches Anhalt Quellendorfer Tradition: Bastelkreis schmückt Baum mit über 1.000 Ostereiern

Tradition des Bastelkreises in Quellendorf geht in eine neue Runde: Vergangene Woche wurden wieder hunderte Ostereier an einen Baum auf dem Marktplatz gehängt - und es werden jedes Jahr mehr.