Prügelten sich HFC-Anhänger mit rivalisierenden Fußballfans am Bahnhof in Köthen?

Blick auf das Portal des Bahnhofs in Köthen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Eine mutmaßliche Schlägerei unter Fußballfans hat am Sonnabend gegen Mitternacht für einen Einsatz von Landes- und Bundespolizisten am Bahnhof in Köthen gesorgt. Wie der Dienstgruppenleiter der Bundespolizeiinspektion Magdeburg Sonntag auf Nachfrage mitteilte, sei die Schlägerei um 23.45 Uhr der Notfallleitstelle der Bahn gemeldet worden.