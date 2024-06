Der Bauzaun vor dem ehemaligen Möbelhaus in der Schalaunischen Straße in Köthen wurde mit Elementen aus Beton befestigt. Welche Lösungen infrage kommen und welche Rolle ein „Tunnel“ dabei spielt.

Probleme um ehemaliges Möbelhaus - Absperrung in der Fußgängerzone in Köthen mit Beton befestigt

Köthen/MZ. - Die Bauzäune vor dem maroden Möbelkaufhaus in der Fußgängerzone in Köthen sind in dieser Woche mit Betonelementen befestigt worden. Die Sperrung wird vermutlich weitere Wochen, nötig sein, vielleicht sogar noch weitere Monate. Das vor Jahrzehnten geschlossene Kaufhaus in der Schalaunischen Straße 28 war Ende Februar mit Bauzäunen gesperrt worden.