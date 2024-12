Die Displays der Automaten in der Tiefgarage sind in Betrieb, die Schranken offen.

Köthen/MZ. - Die seit Anfang der vergangenen Woche gestörten Kassenautomaten und die Schranken in den beiden Tiefgaragen im Zentrum von Köthen waren bis Dienstagnachmittag nicht wieder in Betrieb.

„Ein Servicetechniker der Firma war am Freitag vor Ort, leider konnte der Fehler nicht behoben werden“, sagte Carl Göpke, Leiter der Gebäudeverwaltung der Stadt, auf MZ-Nachfrage. Am Dienstag war der Experte erneut in Köthen, um die Störung zu beseitigen.

Ob der oder die Fehler behoben worden sind, war zu Redaktionsschluss noch unklar. In der Tiefgarage in der Wallstraße gibt es 239 Parkplätze, weitere 148 Parkplätze befinden sich in der Tiefgarage in der Schloßstraße hinter dem Rathaus.