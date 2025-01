Köthen/MZ. - Vorsicht beim Einkaufen in Supermärkten. Langfinger machen nicht nur gezielt Beute, sondern profitieren mitunter auch von Leichtsinnigkeiten anderer. So haben Diebe am Mittwoch in einem Supermarkt in der Langenfelder Straße in Köthen die Unachtsamkeit einer jungen Frau ausgenutzt. Nachdem die 27-Jährige gegen 17 Uhr ihre Einkäufe getätigt und den Parkplatz bereits wieder verlassen hatte, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse noch im Einkaufswagen liegt.

Freude hält nicht lange an

Sogleich erkundigte sie sich telefonisch im Laden. Von einem Mitarbeiter erhielt sie zunächst die frohe Botschaft, dass das Portemonnaie wieder aufgefunden wurde. Als die Besitzerin es abholen wollte, musste sie mit Schrecken feststellen, dass in der Zwischenzeit bereits Diebe am Werk waren und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich entwendet hatten. Die Geschädigte wandte sich an die Polizei und erstattete Strafanzeige.