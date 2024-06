Am Schweinehochhaus in Maasdorf kam es zu einem Polizeieinsatz, nachdem eine Gruppe von Personen eine nahe gelegene Photovoltaikanlage mit Steinen beworfen hatte. Es entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro.

Polizeieinsatz am Schweinehochhaus in Maasdorf - Gruppe wirft Steine vom Dach

Maasdorf/MZ. - Am ehemaligen Schweinehochhaus in Maasdorf ist es am späten Sonntagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. Gegen 22.30 Uhr hatte eine Gruppe von mehreren Personen im Alter zwischen 21 und 31 Jahren vom Dach der mehrstöckigen Anlage mehrere Steine auf eine daneben stehende Photovoltaikanlage geworfen, so dass mehrere Platten beschädigt wurden.

Etwa 3.000 Euro Schaden an Photovoltaikanlage in Maasdorf

Die Polizei schützte den entstandenen finanziellen Schaden auf etwa 3.000 Euro. Nach erfolgter Personalienfeststellung vor Ort wurde den Anwesenden ein Platzverweis ausgesprochen, dem sie auch nachkamen. Die Täter müssen sich wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch verantworten.

Das so genannte Schweinehochhaus steht seit 2018 leer. Tierschützer hatten jahrelang gegen die Tierhaltung dort protestiert. Im September 2021 lief für die Schweinemast die Betriebserlaubnis aus, 2023 auch für das Güllelager .