Die Polizei in Anhalt-Bitterfeld ermittelt in einem Fall von Unfallflucht. Der Unfall liegt schon eineinhalb Wochen zurück.

Wie das Revier Anhalt-Bitterfeld erst am Dienstag mitteilte, war ein 18 Jahre alter Fahrradfahrer 21. Juni gegen 17.30 Uhr in Köthen auf dem Radweg der Kastanienstraße in Richtung Dessauer Straße/Akazienstraße unterwegs. Kurz hinter dem dortigen Kreisverkehr endete der Radweg und der 18-Jährige wechselte auf die Fahrbahn. Hierbei wurde er seitlich von einem in gleicher Richtung fahrenden silberfarbenen Pkw älteren Typs mit Fließheck erfasst.

Der Nutzer des Zweirades kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er musste ambulant in einer Klinik behandelt werden. An seinem fahrbaren Untersatz entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.Der Fahrer des Pkw kam seiner Wartepflicht nicht nach, sondern entfernte sich pflichtwidrig in Richtung Akazienstraße von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Feststellung des Fahrers bzw. des Pkw führen. Sachdienliche Angaben nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld entgegen.Telefon: 03496 / 42 60 oder E-Mail [email protected]