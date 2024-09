Zwei Verletzte Pferde gehen plötzlich durch: Kutsche in Aken kippt um und begräbt Fahrerin und Beifahrer unter sich

In der Köthener Landstraße in Aken hat am Sonntag, 29. September, die 53-jährige Lenkerin einer Pferdekutsche die Kontrolle über ihr Gefährt verloren.