Partnerschaft für Demokratie weiht in Köthen ein neues Büro ein

Köthen/MZ - Mächtig viel los war am Montag in der Köthener Wallstraße. Jazz-Musik ertönte durch die Gasse. Das Saxofon-Quartett der Musikschule Köthen gab Lieder zum Besten. Punkt 14 Uhr wurde das neue Büro für Partnerschaft und Demokratie offiziell eröffnet - das nunmehr auch für Publikumsverkehr zugänglich ist. Oberbürgermeister Bernd Hauschild eröffnete feierlich die Räumlichkeiten.

„Ich bin glücklich. ,Demokratie leben’ hat ein Gesicht und eine Heimat gefunden“, erklärt er. Das Gesicht ist sozusagen Netzwerkkoordinatorin Elena Stepanov, die die Ansprechpartnerin vor Ort sein wird. „Ich freue mich sehr, dass es nun endlich richtig losgeht“, erklärt sie.

2019 wurde die Köthener Partnerschaft für Demokratie gegründet

Los ging es jedoch schon 2019, als die Köthener Partnerschaft für Demokratie gegründet wurde. Seit Anfang diesen Jahres ist nun die 23-Jährige zuständig für die Partnerschaft für Demokratie in der Bachstadt. Sie zieht eine positive Bilanz. In der Zeit wurden unter ihrer Leitung bereits acht Projekte realisiert, etwa der Partnerstädtelauf oder das neugegründete Jugendforum in Köthen. Anfängliche Hindernisse gab es natürlich.

„Ich muss mich als Bernburgerin erst einmal in der Stadt zurechtfinden, die Ansprechpartner ausfindig machen“, erklärt die Netzwerkkoordinatorin. Die anfänglichen Schwierigkeiten sind nach knapp sechsmonatiger Eingewöhnungszeit verschwunden. Sie freue sich nun auf ihre Arbeit und den Austausch untereinander. In Zukunft soll das Büro in der Wallstraße eine Anlaufstelle für all diejenigen sein, die eine Idee hätten oder ein Projekt auf die Beine stellen wollen und dafür die nötige Unterstützung brauchen.

Künftig sollen Projekte gefördert werden, die sich für demokratische Werte, ein vielfältiges Miteinander, Toleranz und Weltoffenheit einsetzen. (Foto: Ute Nicklisch)

38.500 Euro vom Aktions- und Initiativfond der Partnerschaft für Demokratie Stadt Köthen stehen 2021 zur Verfügung

Immerhin: 38.500 Euro vom Aktions- und Initiativfond der Partnerschaft für Demokratie Stadt Köthen stehen 2021 zur Verfügung, um Projekte zu fördern, die sich für demokratische Werte, ein vielfältiges Miteinander, Toleranz, Weltoffenheit und Beteiligung am gemeinschaftlichen Leben einsetzen. Damit die zukünftigen Interessenten auch gut versorgt sind, sponserte OB Hauschild 15 Kaffeetassen zur Eröffnung.

Die Stiftung Evangelische Jugendhilfe Sankt Johannis Bernburg übernimmt die Trägerschaft für das Projekt und kooperiert mit der Stadt Köthen. „Wir sind sehr glücklich, nun auch in Anhalt-Bitterfeld angekommen zu sein“, erklärt Benny Schröter, Leiter der Stiftung in Bernburg. Insbesondere in der heutigen Zeit sei es wichtig, für Demokratie einzustehen.

Das Büro ist Montag bis Mittwoch von 9 bis 12 Uhr, zusätzlich Montag von 14 bis 16 Uhr und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr geöffnet.