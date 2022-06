Parkfest in Gröbzig: Nach zwei Absagen wird endlich wieder gefeiert

Verein organisierte umfangreiches Programm, ohne die Preise zu erhöhen. Was die Besucher am Wochenende im Juni erwartet.

Gröbzig/MZ - Die gute Nachricht zuerst: Nach zwei Absagen in den Jahren 2020 und 2021 findet in diesem Jahr wieder ein Parkfest statt in Gröbzig. „Unser Programm steht bis auf Kleinigkeiten fest“, sagt die Vorsitzende des Parkfest-Vereins, Birgit Meyer.