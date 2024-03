Osternienburger Land verkauft Feuerwehrfahrzeug - Ausgemusterter W50 hat das Baujahr 1985

Osternienburg/MZ/sgr. - Das Osternienburger Land verkauft ein ausgemustertes Tanklöschfahrzeug.

Der W50 LA der IFA-Automobilwerke des Baujahres 1985 war zuletzt bei der Ortsfeuerwehr in Osternienburg im Einsatz. Er wurde dort bis 2022 gefahren. Zuvor nutzten die Feuerwehrleute in Zabitz das TLF16. Nach Angaben der Verwaltung kommt das Fahrzeug auf 20.806 Kilometer. Die Hauptuntersuchung ist gültig bis April 2024. „Das Fahrzeug weist altersbedingten Verschleiß auf und ist aktuell nicht fahrbereit“, wird mitgeteilt.

Gegen Höchstgebot soll das Tanklöschfahrzeug nun verkauft werden. Die Gemeinde hat sich auf diese Weise in den vergangenen Jahren schon von mehreren ausgemusterten Feuerwehrfahrzeugen getrennt.

Bis zum 19. April können Interessierte in einem verschlossenen Umschlag ihr Gebot abgeben. Es geht an folgende Adresse: Gemeinde Osternienburger Land, Frau Hinze, Kennwort: Kauf LO, Osternienburg, Rudolf-Breitscheid-Straße 32e, 06386 Osternienburger Land. In der Woche vom 22. April werden die Gebote ausgewertet.

Wer Fragen hat oder das Fahrzeug besichtigen möchte, kann sich telefonisch unter 034973/2 82 37 an Janine Hinze wenden.