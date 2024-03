Buntes Programm Ostern in Köthen - Schloss, Tierpark und Feuerwehr sind startklar für das Osterfest

In Köthen wird am Osterwochenende viel geboten. Im Schlosspark geht es am Ostersonnabend rund. Der Tag endet mit dem Fackelumzug in Richtung Friedenspark und dem Osterfeuer der Feuerwehr. Am Sonntag lädt der Tierpark zum Programm für Kinder und ihre Familien.