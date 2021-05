Ortsschild von Köthen wird künftig die neue Bundeswehr-Fregatte „Sachsen-Anhalt“ zieren

Köthen - Ortsschilder fallen ja immer mal wieder Dieben zum Opfer, die offenbar eine andere Verwendung dafür haben. Auf durchaus legalem und sogar erfreulichem Weg erhält nun auch ein Ortsschild der Stadt Köthen (Anhalt) einen ganz neuen Bestimmungsort, wie die Pressestelle der Kreisstadt mitteilt.

Denn ein neu gefertigtes Schild mit dem Namen der Bachstadt wird künftig die neue Bundeswehr-Fregatte „Sachsen-Anhalt“ zieren und somit die Besatzung bei ihrem Einsatz auch an die Verbindung zum gleichnamigen Bundesland erinnern.

„Natürlich soll Köthen an dieser Stelle nicht fehlen“

Der Wunsch, die Fregatte mit Ortsschildern aus Sachsen-Anhalt zu gestalten, kam von der Besatzung selbst. Und so nahm sich der Landesverband Sachsen-Anhalt des Deutschen Marinebundes dieses Wunsches an. Der Landesverband beschloss, Ortsschilder aus den Städten Sachsen-Anhalts auf amtlichen Weg zu organisieren, in denen heute noch Marinekameradschaften bestehen.

So kam es, dass Jürgen Krüger, inzwischen 2. Vorsitzender des Freundeskreises „Fregatte Sachsen-Anhalt“ und Vorsitzender in der Köthener Marinekameradschaft das Gespräch mit Köthens Oberbürgermeister Bernd Hauschild suchte, sein Anliegen vortrug und sofort auf offene Ohren stieß: „Ich finde es eine großartige Idee, durch diese Aktion eine Verbundenheit zwischen der Besatzung der Fregatte und dem Patenbundesland zu schaffen. Natürlich soll Köthen an dieser Stelle nicht fehlen“, sagte Hauschild.

Offizielle Übergabe des Ortsschildes an die Besatzung ist zur Indienststellung der Fregatte

Jürgen Krüger war ebenfalls erfreut, dass das Anliegen auf Gegenliebe stieß. „Wir freuen und bedanken uns für das maritime Verständnis“, so Krüger.

Offizielle Übergabe des Ortsschildes an die Besatzung ist zur Indienststellung der Fregatte, die derzeit in Wilhelmshaven liegt und zur Bündnisverteidigung, Krisenprävention, humanitäre Rettungsaktionen und Terrorismusbekämpfung eingesetzt werden soll, am 17. Mai geplant. (mz)