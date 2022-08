Ortsdurchfahrt gesperrt - In Kleinpaschleben wird die Fahrbahndecke erneuert

In Kleinpaschleben werden ab Montag Arbeiten an der Ortsdurchfahrt durchgeführt. Bis Oktober kommt es dadurch zu Einschränkungen.

Ortsdurchfahrt in Kleinpaschleben

Kleinpaschleben/MZ - In Kleinpaschleben beginnen am Montag, 22. August, Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt im Zuge der L 73. Autofahrer müssen sich bis Anfang Oktober auf Behinderungen einstellen. Für rund 350.000 Euro wird die Asphaltdecke der Bernburger und der Keetner Straße auf einer Gesamtlänge von rund einem Kilometer erneuert.

Im Zuge dessen werden punktuell auch Rinnen und Bordsteine instandgesetzt. Geplant sind zwei Bauabschnitte, die voraussichtlich am 7. Oktober fertiggestellt werden. Solange muss die L 73 durch Kleinpaschleben voll gesperrt werden.

Der Verkehr wird über die B6n am Ort vorbeigeführt. „Anwohner werden regelmäßig über den Bauverlauf informiert, um sich rechtzeitig auf unvermeidliche Beeinträchtigungen einstellen zu können“, teilt das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt mit.