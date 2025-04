Am Montag, 14. April, gab es das große Finale von „Big Brother 2025“: Sechs Kandidaten kämpften um die 50.000 Euro. Und am Ende triumphierte ein Köthener.

Köln/Köthen/MZ. - „Der bekloppte Ossi ist immer noch hier, das kann doch nicht sein“: Marcel Schiefelbein scherzte, als am Montagabend feststand, dass er es in die Top drei geschafft hat. Wenig später stand fest: Der Altenpfleger aus Köthen hat das 2025er Finale von „Big Brother“ gewonnen. Er war Anfang März in den Kölner Container eingezogen.

Sechs Kandidaten hatten es am Montag in die letzte Sendung der 2025er Staffel von Big Brother geschafft

Insgesamt sechs Finalisten hatten es in die letzte Sendung der diesjährigen 2025er Staffel geschafft. Gegen 19.30 Uhr waren es nur noch drei Kandidaten. Eine viertel Stunde später musste Tino Wachtel, Agrar-Blogger und Landwirt, das Haus verlassen. Schließlich waren nur noch Schiefelbein und Kandidatin Tanja Steidel, die schon im Vorjahr Teilnehmerin der Sendung war, im Rennen.

„Du hast so viele Fans, das weißt du gar nicht“, meinte Steidel zu ihrem Konkurrenten, als die beiden auf die Siegerehrung warteten. Und damit hatte die Zweitplatzierte nicht ganz Unrecht: Eine Zuschauerumfrage des Senders Joyn, die am Freitag veröffentlicht wurde, hatte ahnen lassen, wie gut Schiefelbein beim Publikum ankommt. Mit Abstand war er zum authentischsten Bewohner gewählt worden.

Dass es 2025 mit dem ersten Platz geklappt hat, das konnte Schiefelbein wenige Minuten nach Verkündung des Gewinners noch gar nicht richtig fassen. Sichtlich aufgeregt und mit einer kleinen Freudenträne im Auge blieb er als letzter im Haus zurück. „Oma, das ist für dich“, rief er dann stolz in den Raum. „Ich hab‘ das erste Mal im Leben etwas gewonnen.“

2008 und 2009 hatte Marcel Schiefelbein aus Köthen jeweils den zweiten Platz bei Big Brother belegt

Nach zwei zweiten Plätzen in den Staffeln von 2008 und 2009 konnte sich der Altenpfleger aus Köthen in diesem Jahr den ersten Platz sichern – und ergatterte damit auch die 50.000 Euro Preisgeld. Was er mit dem Geld vorhat und wie es nun mit der TV-Karriere des 40-Jährigen weiter geht, das bleibt abzuwarten. Reality-TV bleibt für ihn ein Thema: „Ich habe Blut geleckt und es macht mir Spaß.“