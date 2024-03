Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aken/MZ. - Es ist Mittwochmittag an der Elbe bei Aken. Die Sonne steht hoch am Himmel. Einige haben bereits ihre Jacken ausgezogen und laufen kurzärmelig am Fluss entlang. In der Gaststätte nahe der Fähre halten die Gäste Siesta und beobachten durch die Fenster das wichtig aussehende Treiben auf dem Elbdamm und in Richtung Hornhafen. Drei Rentner machen es sich mit einer Decke auf einer Bank wenige Meter über der Elbe bequem und sind so Zuschauer einer Liveübertragung.