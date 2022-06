Olaf Feuerborn (CDU): Junge Leute stärker einbeziehen

Er ist 59 Jahre alt • lebt in Cosa • hat vier Kinder, drei davon arbeiten ebenfalls in der Landwirtschaft • gehört zum Kuratorium der Hochschule Anhalt • arbeitete vor seinem Umzug nach Ostdeutschland unter anderem für eine Pommes-Frites-Fabrik.

Der Politikbetrieb in Magdeburg ist Olaf Feuerborn nicht fremd. Seit 2016 ist er Präsident des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt und damit eine wichtige Stimme der Landwirte in der Landeshauptstadt. Hochfahrende Worte, eine große Show abliefern auf Kosten des Inhalts - das ist dabei nichts für ihn. Sachlich bleiben, zuhören, klare Ziele formulieren, aber auch Kompromisse aushandeln können - so beschreibt der gebürtige Rheinländer seine Herangehensweise an Probleme.