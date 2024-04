Neues Magazin namens „Auszeit“- Landkreis will mehr junge Touristen aus Großstädten anlocken

Der Landkreis wirbt in seinem neuen Magazin „Auszeit“ einmal mehr mit dem Schloss Köthen für die Bachstadt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - In Sachen Image-Kampagnen ist der Landkreis Anhalt-Bitterfeld seit Jahren sehr aktiv. Broschüren und Filme mit allem, was er zu bieten hat, gab es in der Vergangenheit schon. Sie dienen noch heute als Grundlage, das Format auszubauen oder neue zu entwickeln.