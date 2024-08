Die Füchse im Köthener Tierpark sind in ein neues Gehege gezogen. Mitarbeiter haben die Anlage in wochenlanger Arbeit umgestaltet. Welches Projekt als Nächstes ansteht.

Köthen/MZ. - Stolz stehen Tierparkleiter Michael Engelmann und sein Geschäftsführer Rainer Elze am 1. August vor dem dunkelgrünen Gitterzaun des neuen Fuchsgeheges. Bereits im November 2023 haben die Mitarbeiter des Köthener Tierparks mit dem Umbau der zuvor leerstehenden Anlage angefangen, in der einst Waschbären und Marderhunde gelebt haben. „Richtig effektiv daran gearbeitet haben wir aber erst in den letzten vier bis sechs Wochen“, erklärt Engelmann. Das Dach wurde entfernt, der Untergrabschutz verstärkt und Grünfläche angepflanzt.