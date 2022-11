Neuer Vertrag unterzeichnet - Finanzierung des Museums Synagoge in Gröbzig ist gesichert

Gröbzig/MZ - Das Land Sachsen-Anhalt, der Landkreis Anhalt-Bitterfeld und die Stadt Südliches Anhalt unterstützen das Museum Synagoge in Gröbzig in den nächsten drei Jahren mit rund 640.000 Euro. Der sogenannte Zuwendungsvertrag für die Jahre 2023 bis 2025 wurde am Montagnachmittag unterschrieben.

