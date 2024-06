Das Dorfgemeinschaftshaus in Lausigk in der Stadt Südliches Anhalt hat neue Bäder bekommen. Zu verdanken ist das auch der Arbeit engagierter Bürger.

Dr. Uwe Kerl, Vorstandmitglied im Verein „Lausigktreff“ und Ortsbürgermeister Norman Tarnow im Dorfgemeinschaftshaus, in dem sich in den vergangenen Jahren einges getan hat.

Lausigk/MZ. - Es ist ruhig an diesem Nachmittag im Dorfgemeinschaftshaus in Lausigk, die Tür steht offen. „Das ist nach wie vor retro hier“, sagt Dr. Uwe Kerl mit Blick auf die Einrichtung. Retro kann es auch gern bleiben. Aber das heißt ja nicht, dass nicht einiges aufgewertet werden konnte in den vergangenen Jahren.